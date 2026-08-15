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Flandria visita a Real Pilar con la obligación de ganar

Primera B.



Publicado el viernes 14 de agosto de 2026

Flandria enfrentará este sábado a Real Pilar desde las 15, en condición de visitante, por una nueva fecha del campeonato de Primera B.

El Canario llega con la necesidad de sumar de a tres para intentar salir del fondo de la tabla.

Enfrente tendrá a un Real Pilar que atraviesa una mejor campaña y se encuentra entre los diez primeros puestos de la competencia.

Será un partido importante para Flandria, que buscará recuperarse y conseguir una victoria que le permita tomar aire en la lucha por alejarse de la zona baja.

Foto prensa Flandria oficial.

Publicado el viernes 14 de agosto de 2026

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