Flandria visita a Real Pilar con la obligación de ganar
Primera B.
Flandria enfrentará este sábado a Real Pilar desde las 15, en condición de visitante, por una nueva fecha del campeonato de Primera B.
El Canario llega con la necesidad de sumar de a tres para intentar salir del fondo de la tabla.
Enfrente tendrá a un Real Pilar que atraviesa una mejor campaña y se encuentra entre los diez primeros puestos de la competencia.
Será un partido importante para Flandria, que buscará recuperarse y conseguir una victoria que le permita tomar aire en la lucha por alejarse de la zona baja.
Foto prensa Flandria oficial.
Publicado el viernes 14 de agosto de 2026