Flandria visita a Brown de Adrogué con la obligación de sumar

Publicado el sábado 18 de octubre de 2025

Flandria vuelve a la acción esta tarde desde las 15, cuando visite a Brown de Adrogué en el estadio Lorenzo Arandilla, por una nueva fecha del torneo de la Primera B.

El “Canario” llega con 48 puntos, mientras que Brown tiene 49. Por el momento, los de Jáuregui todavía no logran meterse en zona de Reducido: están a tres puntos del último que hoy estaría clasificando.

Por eso, el equipo de Flandria no puede perder. De mínima necesita rescatar un empate, aunque el objetivo es claro: ganar en Adrogué y luego hacerse fuerte en casa en los dos partidos que le quedan como local para soñar con la clasificación.

