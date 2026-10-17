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Flandria visita a Argentino de Quilmes en la Primera B

Desde las 15.



Publicado el sábado 17 de octubre de 2026

Flandria visitará este sábado desde las 15 a Argentino de Quilmes, en La Barranca Quilmeña, por una nueva fecha del campeonato de la Primera B.
El Canario afrontará un partido importante en su objetivo de alejarse definitivamente de la zona de descenso. Argentino de Quilmes, conocido como el mate, suma 44 puntos, mientras que Flandria acumula 42.
Con realidades y objetivos diferentes, ambos equipos buscarán sumar en un nuevo compromiso del torneo.

Publicado el sábado 17 de octubre de 2026

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