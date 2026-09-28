Flandria va por una victoria clave ante Dock Sud

Publicado el domingo 27 de septiembre de 2026

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Flandria recibirá este lunes desde las 15 a Dock Sud en el Carlos V de Jáuregui, por una nueva fecha de la Primera B, en un partido importante para las aspiraciones del conjunto de Jáuregui.

El Canario llega con 38 puntos y necesita una victoria que le permita tomar mayor distancia de la zona de descenso y afrontar con más tranquilidad el tramo final del campeonato.

Enfrente estará Dock Sud, que suma 44 unidades, aunque se encuentra lejos de los puestos que clasifican al Reducido. Por eso, el conjunto local buscará aprovechar la condición de local y quedarse con tres puntos que pueden resultar fundamentales.

La cita será este lunes a las 15 en el estadio Carlos V de Jáuregui, donde Flandria intentará dar otro paso importante para asegurar su permanencia en la categoría.

Publicado el domingo 27 de septiembre de 2026