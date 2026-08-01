Flandria va por un golpe en Campana

Publicado el viernes 31 de julio de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Flandria visitará este sábado 1 de agosto a Villa Dálmine, en un partido exigente por una nueva fecha de la Primera B.

El encuentro se disputará en Campana, donde el Canario buscará sumar para seguir alejándose de la pelea por la permanencia.

El conjunto de Jáuregui llega con 27 puntos y mantiene una ventaja de apenas dos unidades sobre la zona de descenso, que hoy marca Villa San Carlos con 25 puntos.

Enfrente estará un Villa Dálmine que atraviesa un gran presente: suma 49 unidades y se ubica a solo tres del líder Arsenal, por lo que también necesita ganar para seguir prendido en la lucha por el campeonato.

Publicado el viernes 31 de julio de 2026