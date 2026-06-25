Flandria sumó a Gonzalo Calabria como refuerzo hasta 2027

Publicado el jueves 25 de junio de 2026

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El Club Club Social y Deportivo Flandria anunció la incorporación de Gonzalo Calabria, delantero de 25 años que firmó contrato con la institución hasta diciembre de 2027.

El atacante llega en condición de libre tras su último paso por Excursionistas. Además, viene de formar parte del plantel de Club Atlético Midland que logró el ascenso a la Primera Nacional.

La incorporación se da en el marco de la ventana de pases habilitada para los clubes de la Primera B Metropolitana tras la finalización de la primera rueda del campeonato. Según el reglamento, cada institución puede sumar hasta cuatro refuerzos, con plazo para realizar las incorporaciones.

Publicado el jueves 25 de junio de 2026