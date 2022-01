Flandria sigue calentando motores

Se viene una nueva temporada y es por esto que el Canario comenzó la preparación de cara a lo que será la vuelta a la segunda categoría del fútbol argentino después de tres años. Y en búsqueda de tomar ritmo futbolístico, Flandria ya tiene varios amistosos confirmados y sigue armando su plantel.



En materia de nombres que vienen y otros que se van, el Lobo Montenegro cuenta con un nuevo refuerzo: se trata de Tomás Mantía, marcador central de 28 años, de último paso por Alvarado de Mar del Plata. Otra buena noticia es la continuidad del volante Joaquín Ibáñez. Cómo habíamos anticipado, el «Pollo» renovó contrato por dos años con la entidad Canaria.

De los que no siguen se confirmaron dos nombres: uno es Matías Nouet, el delantero no llegó a un acuerdo contractual y no seguirá y analiza varias ofertas de la B Metro y la C. El otro es Fernando Giménez, el delantero de área firmó contrato con Flandria pero será cedido a préstamo a la UAI Urquiza.



Todo el plantel fue testeado preventivamente para descartar casos de COVID y este domingo partió hacia la ciudad de Chivilcoy, dónde realizará la parte más exigente de la pretemporada.

Se hospedará en un importante hotel y los entrenamientos se llevarán a cabo en el predio de Independiente de esa ciudad.

También se confirmaron los amistosos preparativos y este es el cronograma completo:

15/1 Flandria vs Los Andes (en Chivilcoy)

19/1 Flandria vs Villa Dálmine (en Chivilcoy)

22/ 1 Flandria vs Talleres de Remedios de Escalada (a confirmar)

26 / 1 Flandria vs Acassuso (a confirmar)

29/ 1 Flandria vs Deportivo Morón (a confirmar)

5/2 Flandria vs Estudiantes de Buenos Aires (a confirmar)

Cabe remarcar que dichos encuentros serán a puertas cerradas.

Publicado el domingo 9 de enero de 2022