Flandria se trajo un punto de Resistencia

Igualó 1-1 con Chaco For Ever.

Flandria y Chaco For Ever igualaron esta tarde, en Resistencia, 2-2 por la 10° jornada de la Primera C.

El Canario comenzó arriba con gol de Gordillo, pero el local se recuperó y lo dio vuelta con tantos de Triverio y Marín.

Sin embargo, cerca del final apareció nuevamente Gordillo para decretar la paridad final en el marcador.

De esta forma, el conjunto del Lobo Montenegro suma cosechó un punto que sirve para sumar en la tabla.

La próxima fecha recibirá a San Telmo.

Publicado el domingo 10 de abril de 2022