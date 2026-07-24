Flandria: se presentó una sola lista para la renovación de autoridades del club

Publicado el jueves 23 de julio de 2026

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El Club Social y Deportivo Flandria confirmó este jueves 23 de julio que una sola lista de candidatos se presentó para la renovación de su Comisión Directiva, la cual será puesta a consideración de los socios en la Asamblea General Ordinaria a realizarse el próximo sabado 25 de julio.

Al no haberse presentado otra nómina, la lista encabezada por Vanina Torres como candidata a Presidenta queda en condiciones de asumir la conducción institucional, acompañada por un equipo de trabajo comprometido con el crecimiento deportivo y social del club.

La nueva Comisión Directiva propuesta quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Vanina Torres

Vicepresidente 1°: Flavio De Rossi

Vicepresidente 2°: Sofía Schwindt

Secretario: Santiago Sansalone

Prosecretario: Carlos Sansalone

Tesorera: Malena Perazzo

Protesorera: Julieta De Miguel

Secretario de Actas: Joaquín Martucci

Vocales Titulares:

Pablo Gatti, Juan Bianchi, Alejandro Margaride, Marcos Camacho, Jeremías Frachetti y Francisco Isasi

Vocales Suplentes:

Facundo Musso, Francisco Ramos, Gabriel Asensos, Julieta Serra, Leonardo Basso y Guillermo De Lucca

Revisores de Cuentas:

Pablo Perazzo y Cintia Barbieri

Publicado el jueves 23 de julio de 2026