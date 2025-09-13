Flandria se llevó un triunfo 2-0 sobre Fénix como visitante
Primera B.
Con paciencia y eficacia en el momento justo, Flandria se llevó un triunfo muy valioso en condición de visitante.
Alejandro Nalerio abrió el marcador a los 28 minutos del segundo tiempo, y apenas cuatro minutos después llegó el segundo tanto, marcado por Benjamín Giménez que selló el 2 a 0 frente a Fénix.
Así, el “Canario” mostró temple y jerarquía para quedarse con los tres puntos, recuperando confianza y dejando en claro que quiere ser protagonista en el torneo.
Foto Prensa Flandria X
