Flandria se llevó un triunfo 2-0 sobre Fénix como visitante

Publicado el sábado 13 de septiembre de 2025

Con paciencia y eficacia en el momento justo, Flandria se llevó un triunfo muy valioso en condición de visitante.

Alejandro Nalerio abrió el marcador a los 28 minutos del segundo tiempo, y apenas cuatro minutos después llegó el segundo tanto, marcado por Benjamín Giménez que selló el 2 a 0 frente a Fénix.

Así, el “Canario” mostró temple y jerarquía para quedarse con los tres puntos, recuperando confianza y dejando en claro que quiere ser protagonista en el torneo.

Foto Prensa Flandria X

