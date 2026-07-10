Flandria rescató un valioso empate en Remedios de Escalada

Publicado el viernes 10 de julio de 2026

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Flandria igualó 1 a 1 este viernes frente a Talleres de Remedios de Escalada, como visitante, y sumó un punto importante en su lucha por alejarse de los últimos puestos de la tabla.

El Canario se puso en ventaja a los 20 minutos del primer tiempo con un gol de Franco Costa y controló el desarrollo durante buena parte de esa etapa. Sin embargo, antes del descanso sufrió la expulsión de Calabria, una baja que condicionó el resto del encuentro.

En el inicio del complemento, Isaías Ciavarelli, exmediocampista de Gimnasia de Chivilcoy, marcó el empate para el conjunto local. A partir de allí, Flandria resistió con un jugador menos y logró sostener la igualdad hasta el pitazo final.

El equipo de Jáuregui consiguió así un punto valioso fuera de casa y ahora pondrá la mira en el compromiso del próximo martes, cuando reciba a Argentino de Merlo en el estadio Carlos V, con la necesidad de seguir sumando para escapar de la zona baja de las posiciones.

Foto fuente Flandria Oficial.

Publicado el viernes 10 de julio de 2026