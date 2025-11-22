Flandria recibe hoy a Real Pilar en el inicio del Reducido

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

sábado, desde las 17 horas, Flandria enfrentará a Real Pilar en el Estadio Carlos V por el partido de ida del Reducido de la Primera B. El encuentro será televisado en vivo por DirecTV, permitiendo que el cruce pueda verse en todo el país.

El Canario llega a esta instancia con la motivación de arrancar la serie con un buen resultado en casa. Más allá de su posición final en la tabla, sabe que los mano a mano son otra historia y que el apoyo de su gente puede ser determinante.

Real Pilar, segundo en la fase regular, aparece como favorito por su rendimiento sostenido a lo largo del torneo. De todos modos, en estas etapas definitorias las diferencias suelen achicarse y cualquier detalle puede cambiar el rumbo del partido.

Flandria intentará hacerse fuerte en Jáuregui para viajar con ventaja a la revancha. Comienza un Reducido cargado de expectativas y emociones, y el Canario buscará ser protagonista desde el arranque.

Si

Is

Publicado el sábado 22 de noviembre de 2025