Flandria recibe a un candidato con la urgencia de volver a sumar

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Flandria afrontará este sábado un nuevo desafío en la Primera B Metropolitana cuando reciba a Excursionistas desde las 15 en el estadio Carlos V, por una nueva fecha del campeonato.

El Canario llega golpeado tras la derrota por 1 a 0 frente a Arsenal de Sarandí, un resultado que volvió a complicar su situación en la lucha por mantener la categoría. Sin embargo, el equipo había mostrado una leve recuperación en las fechas anteriores, con el empate ante Talleres de Remedios de Escalada y el triunfo frente a Argentino de Merlo, resultados que le permitieron tomar algo de aire.

Del otro lado estará un rival de jerarquía. Excursionistas se mantiene entre los primeros puestos de la tabla y pelea por el campeonato, por lo que el encuentro aparece como una prueba de carácter para el conjunto de Jáuregui.

Para Flandria será una buena oportunidad para hacerse fuerte de local y sumar puntos valiosos en una etapa del torneo donde cada partido puede resultar determinante en la pelea por la permanencia.

Publicado el viernes 24 de julio de 2026