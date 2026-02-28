Flandria recibe a Talleres de Remedios de Escalada con la necesidad de volver al triunfo

Publicado el sábado 28 de febrero de 2026

Por la tercera fecha del torneo de la Primera B, hoy sábado, Flandria será local frente a Talleres de Remedios de Escalada en un encuentro que promete ser exigente.

El Canario llega a este compromiso luego de la derrota ante Laferrere en la jornada pasada y buscará recuperarse ante su gente para no perder terreno en el arranque del campeonato.

Enfrente estará un Talleres que se mantiene invicto en el certamen, con una victoria y un empate en las dos primeras fechas, mostrando solidez en este inicio de temporada.



El árbitro del encuentro será Ariel Cruz, quien impartirá justicia en un duelo clave para las aspiraciones de ambos en esta tercera presentación de la Primera B.

