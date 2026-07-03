Flandria recibe a Deportivo Laferrere con la necesidad de volver al triunfo

Publicado el viernes 3 de julio de 2026

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Con el arbitraje de Rodrigo Villalba, Flandria recibirá este sábado, desde las 15, a Deportivo Laferrere en un encuentro correspondiente a una nueva fecha del campeonato de la Primera B Metropolitana.

El Canario llega al compromiso con 22 puntos y buscará hacerse fuerte como local para sumar tres unidades fundamentales en la lucha por mantenerse alejado de la zona de descenso. Actualmente, el equipo que ocupa el puesto de descenso suma 18 unidades, por lo que Flandria mantiene una diferencia de cuatro puntos.

Enfrente estará Deportivo Laferrere, que reúne 28 puntos y atraviesa una campaña más regular, por lo que será una exigente prueba para el conjunto de Jáuregui.

Para dimensionar la paridad del torneo, el líder del campeonato, Excursionistas, acumula 45 puntos, mientras que Flandria necesita comenzar a sumar con mayor regularidad para no complicarse en la recta final del certamen. El encuentro de este sábado aparece como una buena oportunidad para dar un paso importante en ese objetivo

Publicado el viernes 3 de julio de 2026