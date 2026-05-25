Flandria recibe a Arsenal, uno de los punteros

Publicado el lunes 25 de mayo de 2026

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Flandria recibirá este martes a Arsenal de Sarandí desde las 15:30 en el estadio Carlos V.

El encuentro corresponde a la fecha número 5 que se recupera entre semana, hay que recordar que el motivo fue el paro de la AFA..

Arsenal de sarandí es uno de los punteros del torneo junto a Villa Dálmine con 33 puntos.

Mientras tanto El canario se encuentra en mitad de tabla y viene de perder de local con Comunicaciones 2 a 1..

El partido en la previa se presenta interesante ya que de ganar Flandria lo haría ante uno de los animadores del torneo.

Por la fecha número 18 el canario jugará el próximo domingo desde las 15:30 visitando al CADU.

Publicado el lunes 25 de mayo de 2026