Viernes 31 de octubre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 18°C
  • H: 67%
  • P: 1012
  • V: Este

Flandria recibe a Acasuso con la obligación de ganar

primera B



Publicado el viernes 31 de octubre de 2025

Este sábado por la tarde, en el estadio Carlos V de Jáuregui, Flandria enfrentará a Acasuso en un partido clave por una nueva fecha del torneo.

El equipo de Jáuregui suma 29 puntos y necesita imperiosamente una victoria para mantener viva la ilusión de ingresar al Reducido. Enfrente estará Acasuso, que llega comprometido y más cerca de los puestos de descenso que de los de ascenso.

El encuentro se disputará en el estadio Carlos V de Jáuregui, con la expectativa de que el “Canario” pueda hacerse fuerte de local y seguir soñando

Publicado el viernes 31 de octubre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.