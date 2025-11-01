Flandria recibe a Acasuso con la obligación de ganar

Publicado el viernes 31 de octubre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Este sábado por la tarde, en el estadio Carlos V de Jáuregui, Flandria enfrentará a Acasuso en un partido clave por una nueva fecha del torneo.

El equipo de Jáuregui suma 29 puntos y necesita imperiosamente una victoria para mantener viva la ilusión de ingresar al Reducido. Enfrente estará Acasuso, que llega comprometido y más cerca de los puestos de descenso que de los de ascenso.

El encuentro se disputará en el estadio Carlos V de Jáuregui, con la expectativa de que el “Canario” pueda hacerse fuerte de local y seguir soñando

Publicado el viernes 31 de octubre de 2025