Flandria recibe a Acasuso con la obligación de ganar
primera B
Este sábado por la tarde, en el estadio Carlos V de Jáuregui, Flandria enfrentará a Acasuso en un partido clave por una nueva fecha del torneo.
El equipo de Jáuregui suma 29 puntos y necesita imperiosamente una victoria para mantener viva la ilusión de ingresar al Reducido. Enfrente estará Acasuso, que llega comprometido y más cerca de los puestos de descenso que de los de ascenso.
El encuentro se disputará en el estadio Carlos V de Jáuregui, con la expectativa de que el “Canario” pueda hacerse fuerte de local y seguir soñando
Publicado el viernes 31 de octubre de 2025