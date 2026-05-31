Flandria perdió en Zárate y necesita un golpe de efecto

Publicado el domingo 31 de mayo de 2026

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Flandria perdió en Zárate 1 a 0 ante Defensores Unidos de esa ciudad.

Ante la seguidilla de partidos el canario no pudo jugar con todos sus titulares algunos quedaron desafectados por lesión.

Hubo chance para los dos equipos en el primer tiempo pero se fueron al descanso empatando 0 a 0.

En el complemento la más clara fueron para el local que sobre los últimos minutos del partido logró el triunfo gracias a un tiro de derecha a izquierda de D Andrea, que marco el único tanto del partido.

Fueron 8 días en dónde el canario de 9 jugados sacó 1 punto tan solo.

Publicado el domingo 31 de mayo de 2026