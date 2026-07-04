Flandria perdió con Laferrere y quedó al borde de la zona de descenso

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Flandria sufrió una dura derrota este sábado al caer 2 a 1 frente a Deportivo Laferrere en el estadio Carlos V y quedó a tan solo un punto de la zona de descenso de la Primera B Metropolitana.

El Canario había comenzado de la mejor manera. A los ocho minutos del primer tiempo, Alexis Dulón abrió el marcador y le dio la ventaja al conjunto de Jáuregui. Sin embargo, promediando la etapa inicial, López, en contra de su propio arco, estableció el 1 a 1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, Romero marcó el segundo gol para Deportivo Laferrere y sentenció el 2 a 1 definitivo, dejando a Flandria con las manos vacías en un partido clave por la permanencia.

Con esta derrota, el Canario continúa con 22 puntos y quedó apenas una unidad por encima de Villa San Carlos, que hoy ocupa uno de los puestos de descenso con 21. La necesidad de sumar comienza a ser cada vez más urgente para un equipo que no logra despegar de la parte baja de la tabla.

En la próxima fecha, Flandria tendrá otro compromiso de alto riesgo cuando visite a Talleres de Remedios de Escalada, uno de los protagonistas del campeonato, que marcha cuarto en las posiciones.

Publicado el sábado 4 de julio de 2026