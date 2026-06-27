Flandria perdió ante Brown de Adrogué y volvió a complicarse en la lucha por la permanencia

Publicado el sábado 27 de junio de 2026

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Flandria cayó este sábado por 2 a 0 frente a Brown de Adrogué, en un encuentro correspondiente al Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana, y volvió a sufrir un duro golpe en la pelea por mantenerse alejado de los puestos de descenso.

El primer tiempo fue muy discreto, con escasas situaciones de peligro y un desarrollo trabado que justificó el empate sin goles al descanso.

En el complemento, el partido ganó en intensidad y ambos equipos generaron oportunidades para abrir el marcador. Los dos arqueros respondieron con buenas intervenciones y sostuvieron el cero durante gran parte de la segunda etapa.

Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminarse hacia el empate, Brown encontró la ventaja con un gol de Panero.

En el tramo final del partido. Flandria salió en busca de la igualdad y contó con algunas chances claras, pero volvió a fallar en la definición.

Ya en tiempo de descuento y de contragolpe, González sentenció el 2 a 0 definitivo para el conjunto de Adrogué.

Con esta derrota, el Canario permanece con 22 puntos y continúa mirando de cerca la zona baja de la tabla, donde solo cuatro equipos se ubican por debajo y dos perderán la categoría.

En la próxima fecha, Flandria intentará recuperarse como local cuando reciba en el estadio Carlos V a Deportivo Laferrere, que llega con 27 unidades.

Publicado el sábado 27 de junio de 2026