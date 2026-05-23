Flandria no pudo con el logrado empate y perdió sobre la hora

Publicado el sábado 23 de mayo de 2026

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Flandria perdió 2 a 1 con Comunicaciones en una nueva fecha de la primera división B.

En el primer tiempo fue un partido cansino de ambos equipos con pocas llegadas a los arcos defendidos por los arqueros que por momentos fueron espectadores de Lujo.

En el complemento la primera media hora fue muy parecida a la que se desarrolló en el primer tiempo.

Pero a falta de 15 minutos llegó el primer gol del partido convertido por Jeremías Heidenreich luego de un desborde que llegó de una de las puntas.

Pero la respuesta del canario llegó rápidamente ya que Francisco Mattia en un mal cierre empuja la pelota adentro de su propio arco.

Y a los 45 minutos en tiempo cumplido, Cristian Vázquez, luego de un desborde colocó el inesperado 2 a 1 para el cartero que se llevó los tres puntos para su casa.

En la próxima fecha Flandria visitará al CADU.

Publicado el sábado 23 de mayo de 2026