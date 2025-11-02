Flandria no pudo con Acassuso y se aleja del Reducido

Publicado el sábado 1 de noviembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Flandria no pudo aprovechar su localía y perdió 2 a 1 ante Acassuso en el estadio Carlos V, en un duelo clave por la clasificación al Reducido.

El equipo de Arnaldo Sialle, sin Jonatan Palacio por suspensión, arrancó mejor y se puso en ventaja con una buena acción por izquierda: Benjamín Giménez desbordó y asistió a Gonzalo Salega, que definió con precisión ante Federico Tursi.

Sin embargo, el visitante reaccionó en el complemento y en pocos minutos dio vuelta la historia con dos cabezazos —de David Escalante y Bruno Dordoni— frente a una defensa que mostró dudas.

El “Canario” intentó reaccionar, pero le faltó claridad en los metros finales. Bustamante tuvo una oportunidad clara y otra jugada terminó anulada por mano. Con el correr de los minutos crecieron la frustración y el fastidio en la tribuna.

La derrota dejó a Flandria con menos margen en la pelea por el Reducido, cuando solo restan dos fechas para el cierre del torneo.

Ficha del partido

Primera B Metropolitana – Fecha 38

Estadio: Carlos V (Jáuregui)

Resultado: Flandria 1 – Acassuso 2

Goles: Salega (F); Escalante y Dordoni (A).

Próxima fecha: Flandria visitará a Excursionistas.

C

Publicado el sábado 1 de noviembre de 2025