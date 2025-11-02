Sábado 1 de noviembre de 2025
Flandria no pudo con Acassuso y se aleja del Reducido

Primera B.



Publicado el sábado 1 de noviembre de 2025

Flandria no pudo aprovechar su localía y perdió 2 a 1 ante Acassuso en el estadio Carlos V, en un duelo clave por la clasificación al Reducido.

El equipo de Arnaldo Sialle, sin Jonatan Palacio por suspensión, arrancó mejor y se puso en ventaja con una buena acción por izquierda: Benjamín Giménez desbordó y asistió a Gonzalo Salega, que definió con precisión ante Federico Tursi.

Sin embargo, el visitante reaccionó en el complemento y en pocos minutos dio vuelta la historia con dos cabezazos —de David Escalante y Bruno Dordoni— frente a una defensa que mostró dudas.

El “Canario” intentó reaccionar, pero le faltó claridad en los metros finales. Bustamante tuvo una oportunidad clara y otra jugada terminó anulada por mano. Con el correr de los minutos crecieron la frustración y el fastidio en la tribuna.

La derrota dejó a Flandria con menos margen en la pelea por el Reducido, cuando solo restan dos fechas para el cierre del torneo.

Ficha del partido
Primera B Metropolitana – Fecha 38
Estadio: Carlos V (Jáuregui)
Resultado: Flandria 1 – Acassuso 2
Goles: Salega (F); Escalante y Dordoni (A).
Próxima fecha: Flandria visitará a Excursionistas.

C

