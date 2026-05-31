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Flandria necesita traer unidades de Zárate

Flandria visitará al CADU este domingo desde las 15:30 partido que se jugará en Zárate. Entre semana se completó la fecha 5 del torneo de la primera B donde el canario empató con el puntero Arsenal 0 a 0. Por su parte el equipo de Zárate viene de ganar el clásico ante Villa Dálmine por […]



Publicado el sábado 30 de mayo de 2026

Flandria visitará al CADU este domingo desde las 15:30 partido que se jugará en Zárate.

Entre semana se completó la fecha 5 del torneo de la primera B donde el canario empató con el puntero Arsenal 0 a 0.

Por su parte el equipo de Zárate viene de ganar el clásico ante Villa Dálmine por 2 a 1.

Los dos equipos vienen de realizar una campaña de regular a mala estando de mitad de tabla para abajo con 19 unidades los dos. El puntero Arsenal tiene 34 puntos.

El árbitro será Maglio.

Publicado el sábado 30 de mayo de 2026

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