Flandria lo ganaba, pero sufrió otra dura derrota ante Real Pilar

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Flandria volvió a golpear contra la realidad y sumó una nueva derrota en el campeonato. Esta vez fue 3 a 1 como local frente a Real Pilar, en un partido que había comenzado de la mejor manera para el Canario.

El equipo de Jáuregui se puso en ventaja gracias al gol de Benjamín Giménez, que le daba ilusión a los suyos. Sin embargo, con el correr de los minutos, Real Pilar reaccionó, dio vuelta el resultado y terminó imponiéndose con claridad por 3 a 1.

Con este resultado, Flandria acumula su quinta derrota consecutiva, una racha negativa que lo complica seriamente en la tabla y en lo anímico. El equipo no logra sostener resultados ni encontrar regularidad, incluso cuando comienza en ventaja.

En este contexto, la continuidad del entrenador comienza a quedar bajo la lupa y no está asegurada de cara a lo que viene. Mientras tanto, el Canario deberá dar vuelta la página rápidamente, ya que en la próxima fecha jugará como visitante con la necesidad urgente de sumar.

Además, el encuentro dejó una situación preocupante: el entrenador Arnaldo Sialle no salió a dirigir el segundo tiempo debido a un pico de presión. Según se informó, fue derivado a una clínica de la zona, donde se encuentra realizándose controles.

Más tarde informaron desde Flandria que Arnaldo Sialle ya se encuentra con su presión arterial estabilizada y, tras estudios que arrojaron resultados positivos, regresó a su casa.

Publicado el sábado 4 de abril de 2026