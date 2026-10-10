Flandria le ganó a CADU y toma aire

Publicado el sábado 10 de octubre de 2026

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Flandria consiguió una victoria clave en el estadio Carlos V de Jáuregui, donde derrotó 1 a 0 a Defensores Unidos de Zárate por una nueva fecha del campeonato de la Primera B.

El único gol del encuentro llegó a los 25 minutos del primer tiempo, cuando Matías Donato ejecutó un penal y, tras el rebote, marcó el tanto que le dio la victoria al Canario.

Con estos tres puntos, Flandria comienza a tomar aire en la lucha por la permanencia y logra alejarse de la zona de descenso, en un tramo importante del campeonato.

Foto fuente oficial Flandria.

Publicado el sábado 10 de octubre de 2026