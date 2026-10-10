Sábado 10 de octubre de 2026
→ Ver pronóstico
  • Mayormente nublado
  • 12°C
  • H: 93%
  • P: 1022
  • V: No se registra

Flandria le ganó a CADU y toma aire

Primera B.



Publicado el sábado 10 de octubre de 2026

Flandria consiguió una victoria clave en el estadio Carlos V de Jáuregui, donde derrotó 1 a 0 a Defensores Unidos de Zárate por una nueva fecha del campeonato de la Primera B.

El único gol del encuentro llegó a los 25 minutos del primer tiempo, cuando Matías Donato ejecutó un penal y, tras el rebote, marcó el tanto que le dio la victoria al Canario.

Con estos tres puntos, Flandria comienza a tomar aire en la lucha por la permanencia y logra alejarse de la zona de descenso, en un tramo importante del campeonato.

Foto fuente oficial Flandria.

Publicado el sábado 10 de octubre de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.