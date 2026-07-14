Flandria ganó y tomó aire en un partido clave

Publicado el martes 14 de julio de 2026

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Flandria consiguió una victoria fundamental en el estadio Carlos V y derrotó por 1 a 0 a Argentino de Merlo, en un encuentro correspondiente a una nueva fecha del torneo de la Primera B.

El único gol de la tarde llegó en el segundo tiempo por intermedio de Matías López, quien definió con un remate bajo y cruzado para darle al Canario tres puntos vitales en su lucha por alejarse de los últimos puestos.

Con este resultado, el equipo de Jáuregui suma cuatro de los últimos seis puntos, tras el empate conseguido en la fecha anterior frente a Talleres de Remedios de Escalada, y logra un importante envión anímico para afrontar lo que viene.

Ahora, Flandria tendrá como próximo compromiso la visita a Arsenal. El encuentro se disputará el próximo fin de semana, aunque todavía resta confirmar si será el sábado o el domingo, ya que la programación dependerá de la participación de la Selección Argentina en el Mundial.

Publicado el martes 14 de julio de 2026