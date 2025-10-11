Flandria ganó y sigue con chances de entrar al Reducido
En el estadio Carlos V de Jáuregui, Flandria se impuso por 1 a 0 con gol de Bustamante. El Canario necesitaba la victoria para mantener vivas sus esperanzas de ingresar al Reducido. Foto: Gentileza Club Flandria.
Foto: Gentileza Club Flandria.
Publicado el sábado 11 de octubre de 2025