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Flandria ganó en Quilmes y quedó cerca de la salvación

Primera B.



Publicado el sábado 17 de octubre de 2026

Flandria consiguió un triunfo clave al vencer 1 a 0 como visitante a Argentino de Quilmes, por una nueva fecha de la Primera B. El único gol del encuentro lo convirtió Benjamín Giménez, a los 33 minutos del segundo tiempo.
Con esta victoria, el Canario quedó prácticamente salvado del descenso y dio un paso fundamental para asegurar su continuidad en la categoría por una temporada más.
Flandria le lleva seis puntos de ventaja a UAI Urquiza cuando quedan seis unidades en juego, con apenas dos fechas por disputarse. De esta manera, un punto que sume el equipo de Jáuregui o uno que deje en el camino UAI Urquiza será suficiente para que el Canario asegure su permanencia en la Primera B.

Foto Flandria oficial.

Publicado el sábado 17 de octubre de 2026

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