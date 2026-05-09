Flandria fue superior y ganó con claridad
Primera B.
Flandri le ganó al Deportivo Merlo por 2 a 0 partido jugado este sábado por la tarde en el Carlos V.
El encuentro correspondió a una nueva fecha de la Primera División B jugado desde las 15:30.
El primer tiempo fue parejo hasta que lo desenredó con un remate cruzado a los 40 minutos Nazareno Diósquez.
En el complemento Flandia siguió siendo más y a los 25 minutos luego de una gran jugada individual y un remate potente Benjamín Giménez marcó el segundo tanto.
El canario volvió a ganar en su casa, luego de varias fechas, avanza y sube en la tabla de posiciones.
En la próxima fecha visitará a Sportivo Dock Sud.
Publicado el sábado 9 de mayo de 2026