Flandria festejó en el segundo tiempo y volvió a ganar

Con dos goles de Franco Bustamante, el “Canario” se impuso en Jáuregui y sigue sumando confianza.



Publicado el lunes 29 de septiembre de 2025

Flandria venció 2-0 gracias a la aparición goleadora de Franco Bustamante, que marcó a los 30 y a los 45 minutos del complemento.

El primer tiempo se jugó bajo un cielo nublado en Jáuregui y casi no hubo situaciones de peligro. La pelota circulaba, pero sin profundidad, y hasta en la tribuna se escucharon algunos bostezos, reflejo de un trámite sin emociones.

Todo cambió en la segunda parte. Con mayor intensidad y decisión, Flandria empujó al rival hacia su área y encontró en Bustamante la llave del triunfo. Primero con una definición precisa y luego con un cierre letal, selló el resultado y desató el festejo en el Carlos V.

La gente acompañó de principio a fin, alentando pese al frío y a la falta de brillo del arranque. El premio llegó en el complemento y el “Canario” celebró otra victoria que ilusiona.

