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Flandria empató y sumó poco ante Real Pilar

Primera B.



Publicado el sábado 15 de agosto de 2026

Flandria igualó 0 a 0 ante Real Pilar, como visitante, por una nueva fecha de la Primera B. El Canario y el Monarca no lograron sacarse ventajas en un partido cerrado y con pocas situaciones claras.

El equipo de Jáuregui se trae un punto de Pilar, pero necesita sumar de a tres para alejarse de la zona baja de la tabla. El empate sirve para seguir sumando, aunque deja la sensación de que Flandria necesitaba algo más.

Publicado el sábado 15 de agosto de 2026

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