Flandria dejó pasar una chance y mira de reojo la tabla de abajo

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Flandria cayó 2 a 1 ante Deportivo Armenio en Ingeniero Maschwitz y volvió a quedarse sin sumar fuera de casa. El Canario tuvo en Juan Orensans al autor del descuento, pero no le alcanzó para evitar una derrota que lo complica en la tabla de posiciones.

Con este resultado, Armenio llegó a las 28 unidades y se mantiene en la pelea por los puestos de arriba, mientras que el conjunto de Jáuregui quedó con 22 puntos. La realidad marca que hoy Flandria está más cerca de los equipos del fondo que de los protagonistas del campeonato.

Por eso, el próximo compromiso asoma como una oportunidad inmejorable para reaccionar. El Canario recibirá a Brown de Adrogué, uno de los equipos que marcha en las últimas posiciones, en un encuentro donde sumar de a tres será casi una obligación para recuperar terreno y llevar tranquilidad.

El gol de Juan Orensans sirvió para mantener la ilusión hasta el final, pero Flandria volvió a mostrar que necesita mayor regularidad para despegar definitivamente de la zona baja y empezar a mirar hacia arriba.

Publicado el sábado 20 de junio de 2026