Flandria dejó pasar la chance y empató con Excursionistas

Publicado el sábado 25 de julio de 2026

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Flandria igualó 1 a 1 con Excursionistas este sábado en el estadio Carlos V, por una nueva fecha de la Primera B Metropolitana, y se quedó con un sabor raro tras dejar escapar una victoria ante uno de los protagonistas del campeonato.

El Canario se puso en ventaja rápidamente, a los pocos minutos del primer tiempo, gracias al gol de Diosquez, que le permitió manejar el desarrollo durante gran parte de la etapa inicial.

En el complemento, el encuentro fue de ida y vuelta. Excursionistas adelantó sus líneas y encontró la igualdad por intermedio de Gimenez quien definió con un remate de derecha para establecer el 1 a 1 definitivo.

Con este empate, Flandria sumó un punto que sirve poco en su pelea por alejarse de la zona baja, mientras que Excursionistas se llevó un resultado importante para mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

Fuente Flandria Oficial Facebook.

Publicado el sábado 25 de julio de 2026