Flandria cayó sobre el final ante Dock Sud

Publicado el lunes 28 de septiembre de 2026

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Flandria perdió 2 a 1 ante Dock Sud en el Carlos V, en un partido que se definió cuando el encuentro ya llegaba a su final y significó un duro golpe para el Canario.

El conjunto visitante abrió el marcador a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Agustín Arias puso el 1 a 0 para Dock Sud.

Flandria reaccionó y encontró la igualdad a los 30 minutos, a través de Martín López, que marcó el 1 a 1 y volvió a poner al equipo de Jáuregui en partido.

Cuando todo parecía encaminarse hacia el empate, Dock Sud tuvo la última palabra. A los 3 minutos de descuento, Brandon Nahuel Arriola apareció para marcar el 2 a 1 y darle la victoria al conjunto visitante.

Así, Flandria se quedó con las manos vacías en el Carlos V, en una jornada en la que había conseguido recuperarse tras el gol de Dock Sud, pero terminó sufriendo un duro golpe en el cierre.

Foto fuente Club Flandria.

Publicado el lunes 28 de septiembre de 2026