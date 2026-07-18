Flandria cayó en Sarandí y volvió a mirar de cerca el descenso

Publicado el sábado 18 de julio de 2026

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Flandria perdió 1 a 0 frente a Arsenal de Sarandí, como visitante, por la fecha 26 de la Primera B Metropolitana, y dejó pasar una buena oportunidad de sumar ante uno de los animadores del campeonato.

El único gol del encuentro llegó en los primeros minutos del primer tiempo por intermedio del centrodelantero Luca Franco, surgido de las divisiones inferiores de Defensa y Justicia, quien le dio el triunfo al conjunto local.

Arsenal fue superior durante la primera etapa y justificó la ventaja. En el complemento, el Canario mostró una mejor versión, adelantó sus líneas y buscó el empate, pero no logró generar las situaciones suficientes para rescatar al menos un punto.

Con esta derrota, Flandria suma cuatro de los últimos nueve puntos en juego. Si bien continúa fuera de la zona de descenso, la caída vuelve a ajustar la pelea por la permanencia.

En la próxima fecha, el equipo de Jáuregui recibirá a Excursionistas, otro de los protagonistas del torneo y ubicado en la parte alta de la tabla de posiciones.

Publicado el sábado 18 de julio de 2026