Flandria cayó en Campana y sigue mirando de cerca el descenso

Publicado el sábado 1 de agosto de 2026

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Flandria perdió 2 a 1 frente a Villa Dálmine, este sábado en Campana, por una nueva fecha de la Primera División B. El Canario volvió a quedarse con las manos vacías y continúa comprometido en la lucha por mantener la categoría.

El conjunto local abrió el marcador en el primer tiempo, pero Flandria reaccionó y alcanzó la igualdad antes del descanso, por lo que ambos equipos se fueron al entretiempo con el resultado 1 a 1. En el complemento, Villa Dálmine volvió a golpear, marcó el 2 a 1 definitivo y se quedó con tres puntos importantes para seguir en la pelea de los primeros puestos.

Con esta derrota, Flandria permanece con 27 puntos. Por su parte, Villa San Carlos, que suma 25 unidades y hoy ocupa la zona de descenso, jugará este domingo y podría achicar aún más la diferencia en la tabla.

Publicado el sábado 1 de agosto de 2026