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Flandria cayó en Berisso y volvió con las manos vacías

Primera B.



Publicado el martes 25 de agosto de 2026

Flandria protagonizó un partido vibrante en Berisso, pero terminó cayendo por 3 a 2 ante Villa San Carlos y se volvió a Jáuregui sin puntos.

El Canario comenzó de la mejor manera y, apenas a los 5 minutos del primer tiempo, Della Riva abrió el marcador. Sin embargo, poco después Antonio Martínez consiguió el empate para el conjunto local y ambos equipos se fueron al descanso igualados 1 a 1.

En el complemento, a los 5 minutos, Bustos marcó para Villa San Carlos y dio vuelta el resultado. Flandria no bajó los brazos y, a los 38 minutos, Franco Costa, con una gran volea de sobrepique, puso el 2 a 2.

Pero cuando parecía que el empate estaba sellado, a los 42 minutos Salinas, de cabeza, marcó el definitivo 3 a 2 para Villa San Carlos.

Fue un encuentro de ida y vuelta, con muchas situaciones de gol y emociones hasta el final. Esta vez, el Canario no pudo sostener la remontada y regresó a Jáuregui con las manos vacías.

Publicado el martes 25 de agosto de 2026

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