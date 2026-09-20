Flandria cayó ante Deportivo Merlo y no pudo sumar

Publicado el domingo 20 de septiembre de 2026

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Flandria perdió 2 a 1 ante Deportivo Merlo en el Parque San Martín, por una nueva fecha del torneo de la Primera B.

El conjunto local abrió el marcador al minuto de juego, con un penal convertido por Sandoval. A los 10 minutos, el Canario tuvo la oportunidad de igualar también desde los doce pasos, pero Mendoza no pudo vencer al arquero local, que contuvo su remate.

En el segundo tiempo, a los 40 minutos, Da Rosa amplió la ventaja para Deportivo Merlo.

Flandria reaccionó y llegó al descuento a través de Mendoza, pero no le alcanzó para evitar la derrota. Sobre los 45 minutos, Ruiz fue expulsado en el equipo de Jáuregui.

Publicado el domingo 20 de septiembre de 2026