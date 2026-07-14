Flandria busca volver al triunfo para alejarse del descenso

Publicado el lunes 13 de julio de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Flandria recibirá este martes desde las 15 a Argentino de Merlo en el estadio Carlos V, por una nueva fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, en un encuentro clave para comenzar a tomar distancia de la zona baja de la tabla. El Canario llega con 23 puntos y apenas un punto por encima […]

Flandria recibirá este martes desde las 15 a Argentino de Merlo en el estadio Carlos V, por una nueva fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, en un encuentro clave para comenzar a tomar distancia de la zona baja de la tabla.

El Canario llega con 23 puntos y apenas un punto por encima de Villa San Carlos, que suma 22 y hoy ocupa uno de los puestos comprometidos con el descenso. Del otro lado estará Argentino de Merlo, la Academia, que atraviesa una campaña más sólida y acumula 34 unidades.

El encuentro será arbitrado por Victorio Bocaccia y representa una buena oportunidad para que el conjunto de Jáuregui vuelva a sumar de a tres ante su gente y gane tranquilidad en la lucha por mantener la categoría.

Publicado el lunes 13 de julio de 2026