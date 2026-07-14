Lunes 13 de julio de 2026
→ Ver pronóstico

  • 9°C
  • H: 87%
  • P: 1019
  • V: Noreste

Flandria busca volver al triunfo para alejarse del descenso

Flandria recibirá este martes desde las 15 a Argentino de Merlo en el estadio Carlos V, por una nueva fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, en un encuentro clave para comenzar a tomar distancia de la zona baja de la tabla. El Canario llega con 23 puntos y apenas un punto por encima […]



Publicado el lunes 13 de julio de 2026

Flandria recibirá este martes desde las 15 a Argentino de Merlo en el estadio Carlos V, por una nueva fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, en un encuentro clave para comenzar a tomar distancia de la zona baja de la tabla.

El Canario llega con 23 puntos y apenas un punto por encima de Villa San Carlos, que suma 22 y hoy ocupa uno de los puestos comprometidos con el descenso. Del otro lado estará Argentino de Merlo, la Academia, que atraviesa una campaña más sólida y acumula 34 unidades.

El encuentro será arbitrado por Victorio Bocaccia y representa una buena oportunidad para que el conjunto de Jáuregui vuelva a sumar de a tres ante su gente y gane tranquilidad en la lucha por mantener la categoría.

Publicado el lunes 13 de julio de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.