Flandria busca volver al triunfo para alejarse del descenso
Flandria recibirá este martes desde las 15 a Argentino de Merlo en el estadio Carlos V, por una nueva fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, en un encuentro clave para comenzar a tomar distancia de la zona baja de la tabla. El Canario llega con 23 puntos y apenas un punto por encima […]
Flandria recibirá este martes desde las 15 a Argentino de Merlo en el estadio Carlos V, por una nueva fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, en un encuentro clave para comenzar a tomar distancia de la zona baja de la tabla.
El Canario llega con 23 puntos y apenas un punto por encima de Villa San Carlos, que suma 22 y hoy ocupa uno de los puestos comprometidos con el descenso. Del otro lado estará Argentino de Merlo, la Academia, que atraviesa una campaña más sólida y acumula 34 unidades.
El encuentro será arbitrado por Victorio Bocaccia y representa una buena oportunidad para que el conjunto de Jáuregui vuelva a sumar de a tres ante su gente y gane tranquilidad en la lucha por mantener la categoría.
Publicado el lunes 13 de julio de 2026