Flandria busca volver al triunfo ante Brown de Adrogué en un duelo clave por la permanencia

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Desde las 15 de este sábado, Flandria afrontará un compromiso de enorme importancia cuando se mida con Brown de Adrogué en el estadio de Almagro, por una nueva fecha del campeonato de la Primera B. El encuentro será arbitrado por Gastón Iglesias.

El «Canario» llega a este partido con 22 puntos y necesita sumar para comenzar a alejarse de la zona baja de la tabla. Enfrente estará Brown de Adrogué, que acumula 19 unidades, por lo que un triunfo de Flandria significaría sacar una diferencia de seis puntos sobre un rival directo en la lucha por la permanencia.

La actualidad de ambos equipos marca la importancia del encuentro: tanto Flandria como Brown se ubican entre los últimos cinco de la tabla de posiciones y están más cerca del último puesto, ocupado por un equipo con apenas 9 puntos, que de los lugares de vanguardia.

Publicado el viernes 26 de junio de 2026