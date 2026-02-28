Sábado 28 de febrero de 2026
Flandria festejó en el «Carlos V» y suma seis puntos

Primera B.



Publicado el sábado 28 de febrero de 2026

Flandria volvió a hacerse fuerte en el estadio Carlos V y derrotó 1 a 0 a Talleres de Remedios de Escalada por la tercera fecha de la Primera B.

El único gol del encuentro llegó en los últimos instantes del primer tiempo, un tanto clave que terminó marcando el rumbo del partido.

El equipo Canario consiguió así su segunda victoria en el campeonato, ambas en condición de local, y suma seis puntos en tres presentaciones, ya que en la segunda fecha había caído como visitante.

Con solidez en casa y efectividad en momentos determinantes, Flandria empieza a construir una campaña que ilusiona a su gente.

