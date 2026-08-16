Firmaron un convenio de cooperación con la Fundación Argentina de Toxicología

Publicado el domingo 16 de agosto de 2026

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La Municipalidad informó que, con el objetivo de trabajar de forma conjunta en materia de prevención, actuación y elaboración de protocolos de salud, el Municipio de Luján y la Fundación Argentina de Toxicología firmaron esta semana un convenio de cooperación.

El acuerdo permitirá articular acciones conjuntas vinculadas a la prevención, la concientización y el abordaje de los consumos problemáticos. Asimismo, contempla el desarrollo de capacitaciones y la elaboración de protocolos de actuación que contribuyan a fortalecer las herramientas disponibles para la atención y el acompañamiento de la comunidad.

La firma se llevó a cabo en el Palacio Municipal, donde las partes establecieron una constitución de las pautas generales para el desarrollo de planes de cooperación.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo el trabajo articulado con instituciones especializadas, promoviendo políticas públicas orientadas a la prevención, el cuidado y la construcción de herramientas que permitan acompañar a quienes atraviesan situaciones vinculadas a los consumos problemáticos.

Publicado el domingo 16 de agosto de 2026