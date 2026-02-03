Finalizó la Colonia Municipal de Verano para niños, niñas y adolescentes

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Una propuesta libre y gratuita que se desarrolló en dos sedes.

El Municipio de Luján informó que más de 500 niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad disfrutaron durante todo el mes de enero de la Colonia Municipal de Verano, una propuesta libre y gratuita que se desarrolló en dos sedes: el predio del Sindicato de Trabajadores Municipales y el Complejo Costa Luján (ex Camping 7).

“Estamos muy felices de haber podido llevar adelante un año más esta propuesta que permite que cientos de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad accedan a un espacio recreativo durante el receso escolar. Es un ámbito pensado para que se diviertan, pero también para que puedan continuar aprendiendo y construyendo relaciones de amistad y compañerismo. Agradezco al Intendente por su compromiso y a todo el personal municipal por la responsabilidad con que realizaron su trabajo para que todo saliera de la mejor manera”, señaló el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, quien acompañó el cierre de actividades.

En el marco del programa Luján al Sol, la Colonia Municipal de Verano comenzó el pasado 5 de enero y funcionó de lunes a viernes de 9 a 12 horas, incluyendo diversas actividades deportivas, artísticas y recreativas coordinadas por el equipo de profesores de la Dirección de Deportes y personal de la Dirección de Discapacidad.

También, se realizaron una serie de actividades educativas extraordinarias, como un Taller de Reciclaje a cargo de la cooperativa Usina Eco, técnicas básicas de Atletismo a cargo de la Campeona Nacional Sub 20 en Lanzamiento de Jabalina, Rebeca Pacheco, y una capacitación en Primeros Auxilios brindada por personal de la Secretaría de Salud.

“Para nosotros es muy importante que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de esta propuesta articulada con las autoridades educativas de la Provincia, que también garantiza el derecho a la recreación de las personas con discapacidad y de los chicos y chicas que hacen parte de los programas de inclusión social del Municipio. Es el comienzo de un año que seguramente nos va a encontrar trabajando juntos en distintas actividades”, valoró el Director de Deportes, Gustavo Santillán.

En este sentido, la Colonia incluyó a niños, niñas y adolescentes que participan de los programas Envión y La Minga Deportiva, así como a más de 140 personas con discapacidad vinculadas a distintas instituciones del sector que concurrieron junto a sus acompañantes terapéuticos.

Además, ambas sedes de la Colonia contaron con Postas Sanitarias a cargo de personal técnico de la Secretaría de Salud.

La jornada de cierre incluyó un almuerzo compartido, música y entrega de souvenirs para todos los asistentes.

Publicado el martes 3 de febrero de 2026