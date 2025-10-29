Detienen a joven que circulaba en un auto robado en Luján

Publicado el miércoles 29 de octubre de 2025

Un joven de 23 años fue aprehendido el pasado 27 de octubre en el barrio San Cayetano, tras ser detectado circulando en un Chevrolet Corsa gris que había sido robado el 12 de octubre.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Italia y Vélez Sarsfield, cuando personal de la Comisaría Luján Primera interceptó el vehículo. Al consultar el dominio en el sistema policial, constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro activo.

El conductor fue detenido y puesto a disposición de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes, que dispuso la apertura de una causa por “Encubrimiento”.

