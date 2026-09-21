Fiesta de la cerveza: se confirmó el line up de artistas que se presentarán los tres días 

El evento se realizará a partir de las 11 horas, con la presencia de productores lujanenses y la posibilidad de probar más de 30 variedades de cervezas artesanales, además de contar un patio gastronómico, feria de artesanos y shows en vivo.
En ese sentido, los artistas que se presentarán son los siguientes:
Viernes 9:
Sábado 10:
Domingo 11:
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Gran cierre a cargo de Música Ligera, un reconocido grupo homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati, que brindarán un show recorriendo las diferentes épocas de la banda que hizo historia en el rock nacional, con vestuario, escenografía, visuales e instrumentos propios de cada etapa. Música ligera se ha presentado en grandes escenarios de Argentina y Latinoamérica y ahora llega a Luján con un recital imperdible que será un viaje a la nostalgia y un redescubrimiento para las nuevas generaciones.
Para más información, consultar las redes oficiales del Municipio de Luján, @municipiodelujan y de Culturas y Turismo, @culturasyturismolujan en Instagram.
El evento se suspende por lluvia.