Fiesta de la cerveza: se confirmó el line up de artistas que se presentarán los tres días 

El evento se realizará a partir de las 11 horas, con la presencia de productores lujanenses y la posibilidad de probar más de 30 variedades de cervezas artesanales, además de contar un patio gastronómico, feria de artesanos y shows en vivo.

En ese sentido, los artistas que se presentarán son los siguientes:

Viernes 9:

Música con DJ’s

Gran cierre con El Shakirazo, una destacada banda en vivo interpretando los temas de la artista que marcaron una época.

Sábado 10:

Osa Blanca

Templo

Al fin sucede

Skere

La Curvita

E’ lo que hay

Bachataway

Gran cierre con la fiesta Nicetry! un clásico de este evento con DJs, efectos visuales y la mejor música.

Domingo 11:

Sote

Santos Lugares

Reype

Sheriff

AspenMood

Beatkings

Gran cierre a cargo de Música Ligera, un reconocido grupo homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati, que brindarán un show recorriendo las diferentes épocas de la banda que hizo historia en el rock nacional, con vestuario, escenografía, visuales e instrumentos propios de cada etapa. Música ligera se ha presentado en grandes escenarios de Argentina y Latinoamérica y ahora llega a Luján con un recital imperdible que será un viaje a la nostalgia y un redescubrimiento para las nuevas generaciones.

Para más información, consultar las redes oficiales del Municipio de Luján, @municipiodelujan y de Culturas y Turismo, @culturasyturismolujan en Instagram.

El evento se suspende por lluvia.