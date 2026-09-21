Lunes 21 de septiembre de 2026
→ Ver pronóstico
  • Mayormente nublado
  • 14°C
  • H: 50%
  • P: 1011
  • V: Sudoeste

AHORA

Fiesta de la cerveza: se confirmó el line up de artistas que se presentarán los tres días 

octubre

La grilla.



Publicado el lunes 21 de septiembre de 2026

El Municipio de Luján confirmó la grilla de artistas que se presentarán en la sexta edición de la Fiesta de la Cerveza, una celebración que tendrá lugar los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Parque San Martín, con entrada libre y gratuita.

El evento se realizará a partir de las 11 horas, con la presencia de productores lujanenses y la posibilidad de probar más de 30 variedades de cervezas artesanales, además de contar un patio gastronómico, feria de artesanos y shows en vivo.

En ese sentido, los artistas que se presentarán son los siguientes:

Viernes 9:

  • Música con DJ’s

  • Gran cierre con El Shakirazo, una destacada banda en vivo interpretando los temas de la artista que marcaron una época.

Sábado 10:

  • Osa Blanca

  • Templo

  • Al fin sucede

  • Skere

  • La Curvita

  • E’ lo que hay

  • Bachataway

  • Gran cierre con la fiesta Nicetry! un clásico de este evento con DJs, efectos visuales y la mejor música.

Domingo 11:

  • Sote

  • Santos Lugares

  • Reype

  • Sheriff

  • AspenMood

  • Beatkings

  • Gran cierre a cargo de Música Ligera, un reconocido grupo homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati, que brindarán un show recorriendo las diferentes épocas de la banda que hizo historia en el rock nacional, con vestuario, escenografía, visuales e instrumentos propios de cada etapa. Música ligera se ha presentado en grandes escenarios de Argentina y Latinoamérica y ahora llega a Luján con un recital imperdible que será un viaje a la nostalgia y un redescubrimiento para las nuevas generaciones.

Para más información, consultar las redes oficiales del Municipio de Luján, @municipiodelujan y de Culturas y Turismo, @culturasyturismolujan en Instagram.

El evento se suspende por lluvia.

Publicado el lunes 21 de septiembre de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.