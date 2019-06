Fernando Casset: «Queremos que la gente deposite su confianza en nosotros»

Indudablemente, para Fernando Casset la procesión va por dentro. Se lo ve aplomado, tranquilo, seguro en todo lo que hace, describe y declara, pero son horas de definiciones para el cierre de las listas, una cuestión que, lógicamente, lo ocupa y preocupa.

«Estamos haciendo todos los esfuerzos para conseguir la mayor suma de voluntades. Después de ocho de años trabajando juntos en la gestión, también tenemos que tener la mejor propuesta y juntar a todos los sectores posibles, sabiendo que hay muchos protagonistas y que todos tienen distintas aspiraciones. Es difícil pero tenemos que buscar el mayor consenso que se pueda»

Suele pasar que después de una interna queden ciertos resquemores y Casset lo sabe.

Cabe destacar que, hasta no hace mucho, él aparecía como la única opción del oficialismo para suceder a Luciani, hasta que subió a escena Rita Salaberry, proclamada por la Unión Vecinal y en última instancia Héctor Griffini para competir con Nicolás Quarenta por el PRO.

Es por esto que sostiene: «Esperamos poder dirimir lo más amistosamente posible en las PASO, sin que esto genere resentimientos hacia futuro y resolverlo rápidamente para que a partir del 12 de agosto estemos juntos trabajando para afrontar la nueva etapa que Luján necesita. Nuestro adversario no está dentro de Cambiemos. Nuestro adversario está enfrente con los modelos que representan Prince y Boto, que es algo muy distinto a lo que somos y queremos nosotros»

Se reúne con sus militantes en el comité, con su equipo en el bloque pero también escucha y se junta con los vecinos para escuchar los reclamos por problemáticas que no ha podido resolver la gestión que él representa. Lo tiene claro, no le esquiva y asume la deuda.

«El vecino tiene siempre la última foto, la que ve cuando sale a la puerta de la casa. Hoy la insatisfacción y la deuda más grande que tiene el municipio es con la prestación de algunos servicios públicos esenciales: la falta de bacheo, la ramas que no se levantan, la basura que se acumula. En el 2016 y 2017 se hizo una gran inversión en obra pública en Luján, con obras importantes que eran necesarias, pero en el 2018 y 2019 el Estado Nacional no pudo responder a lo que falta y que son necesidades básicas»

Se considera una persona de diálogo, se lo puede ver interactuar con concejales y referentes políticos opositores, y no solo en las sesiones del Concejo Deliberante que él preside. Es una convivencia que considera esencial.

También está al tanto de lo que pasa en el armado opositor para las elecciones que se vienen y asegura que a su espacio no le incide mucho, ya que las dos propuestas más importantes (Prince y Boto) son más o menos lo mismo. «Se parecen mucho entre sí, tienen las mismas propuestas y el mismo discurso. No tienen nada que ver con lo que queremos nosotros»

En caso de ser gobierno asumen que hay que implementar medidas que se vean a corto plazo, como la descentralización de entidades municipales, reformas administrativas, y la prestación de servicios públicos. Pero también medidas que sean a mediano y a largo plazo como un plan integral de turismo, disminuir la proporción de la coparticipación que proviene de Provincia y el tratamiento de los residuos.

«Estamos trabajando mucho para volver ser una opción. No es fácil que un frente que ha gobernado dos gestiones consecutivas sea atractivo para un tercer mandato pero queremos hacer ver que comienza una nueva etapa que la podemos representar adecuadamente. Creemos que la gente va a depositar su confianza en nosotros. Tenemos que instalar a Luján en el futuro».

Publicado el viernes 21 de junio de 2019