Fernando Casset: le pidió a Boto «que con los trabajadores, no»

En diálogo con el Concejal Fernando Casset de «Juntos por el Cambio» se expresó por la situación de los trabajadores Municipales.

«Este fin de semana hemos sabido que el gobierno del intendente Leonardo Boto intentó despedir a más de 40 trabajadores municipales. Y hay versiones que aseguran que la intención era superar los 200 despidos. Se trata de agentes que cumplen funciones en la prestación de servicios y en tareas administrativas» indicó.

Sobre e tema específicó que «la notificación que se les envió no identificaba la decisión administrativa que había dispuesto la medida. Los trabajadores despedidos no tenían cómo ejercer su derecho a reclamar la reconsideración de la decisión gubernamental. Además, como el intendente no firmaba la comunicación, tampoco era posible saber si efectivamente se trataba de una medida oficial».

«Ayer lunes a primera hora, después de someter a la incertidumbre durante todo un fin de semana a decenas de familias lujanenses, el gobierno municipal dio marcha atrás: anunció que dejaba sin efecto los despidos, y que renovaba las designaciones por un nuevo período» manifestó el Edil.

«Resulta contradictoria –y hasta provocativa– esta acción tomada por el mismo intendente que incrementó en más de una docena la cantidad de cargos políticos de la estructura municipal, designando a funcionarios con sueldos mucho más voluminosos que los de estos empleados» dando el Concejal datos que maneja desde su arco político.

«Por otra parte, es necesario aclarar que la gran mayoría de los trabajadores que se intentó despedir no son militantes políticos ni fueron empleados como un favor: accedieron a su trabajo ante la existencia de vacantes concretas en áreas específicas que debían ser cubiertas. La politización de sus nombramientos la hizo quien intentó perseguirlos» aclaró

«Como no es de Luján, tal vez Boto no sepa que jamás en democracia hubo en el Municipio “purgas” de empleados ingresados en gestiones anteriores. No lo hicieron Rubén Rampazzi en 1983 ni Miguel Prince en 1987 y 1995. Tampoco Pedro Sallaberry en 1991 ni Graciela Rosso en 2007. Y tampoco ocurrió eso con Oscar Luciani en 2011. Boto casi rompió esa tradición: se hubiera convertido en el primer intendente de la democracia en despedir a trabajadores designados por su antecesor, en una virtual persecución política» ejemplificó.

«Ante esta situación, pido al intendente Boto que de ningún modo amenace la seguridad laboral de los trabajadores, generándoles incertidumbre en cuanto a la continuidad en su relación de empleo o mediante cualquier otra medida similar de persecución hacia el personal de nuestro Municipio» soslayó.

«También me pongo a disposición de los trabajadores municipales para acompañarlos en la defensa de sus derechos» informó.

«Finalmente, solicito a las organizaciones gremiales (Sindicato de Trabajadores Municipales, Sindicato de Empleados Municipales y Asociación de Trabajadores del Estado) la más firme defensa de sus compañeros, ofreciéndome también para actuar en conjunto si así lo creyeran necesario» finalizó.

Publicado el martes 31 de diciembre de 2019