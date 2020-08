Fernando Casset: «A Luján lo veo deteriorado en el aspecto económico»

Ante la pandemia y la cuarentena, el Concejo Deliberante sigue funcionado de manera remota, el concejal opositor de Juntos por el Cambio Fernando Casset dialogó con Luján en línea y se refirió a varios temas. En primer lugar, hizo hincapié en la situación de los trabajadores municipales, sobre lo que señaló que la semana pasada estuvieron reunidos con un grupo que se llama «municipales en movimiento», se trata de empleados de distintas dependencias que tiene en común el enojo, y agregó que «que están muy enojados con la gestión, sobre muchos temas que tienen que ver con el salario y el trabajo. Y además están muy enojados con sus gremios». Entre los argumentos de los trabajadores, explicó que están con mucho enojo porque el 24,6 por ciento salarial que debía pasarse en enero al básico todavía no se efectuó.

A este enojo, también se suma que no va a haber paritaria 2020. Ante este escenario, comentó que presentaron el lunes en la sesión del concejo deliberante un proyecto de comunicación solicitándole al Intendente que dé respuesta a todo estos temas. Por su parte, comentó también que no hubo acompañamiento por parte del bloque oficialista, por lo que el Proyecto no pudo ser aprobado.

-Situación de la seguridad:

Consideró que vive con mucha preocupación el tema de la inseguridad. Se refirió a lo sucedido en el barrio El Quinto y declaró: «El estado no estuvo presente para evitar esa reacción de los vecinos, fueron una sucesión de hechos que dejaron en evidencia los fracasos de la política de seguridad en el municipio. Los funcionarios diluyen su responsabilidad, y asignan toda la responsabilidad a la jueces y fiscales»…»pero la ejecución de la política permanente de prevención y de evitar que se llegue al delito eso es responsabilidad de los funcionarios políticos».

«Lo del barrio Santa Elena, es un claro enojo frente a la falta de respuesta del estado, en algunos casos habrán sido funcionarios provinciales, pero también funcionarios políticos. Lo que hizo que se enojara la gente fue el estado ausente. En otros casos, si el encierro y las medidas de aislamiento van creando un clima de descontento y uno ve en el pequeño-mediano comerciante el esfuerzo que está haciendo para poder mantenerse, sostenerse con una economía muy deteriorada. La propia y la de sus clientes», opinó el concejal.Asimismo, señaló que el estado también debe afrontar hoy responsabilidades que antes no tenía como ser asistencia alimentaria, inversiones en sistemas de salud, que genera otras dificultades en diversos ámbitos.

-Como ve a la ciudad en general:

«Veo un descuido en la prestación de algunos servicios esenciales, entonces lo veo deteriorado, más lo veo deteriorado en el aspecto económico. Siempre nos preocupó esto y lo que nosotros planteábamos es la necesidad de que las medidas de aislamiento tuvieran el menor impacto posible en la economía, sobre todo en la economía de servicios. La economía industrial se ha ido manteniendo y se han logrado excepciones para que pudieran funcionar fábricas en Luján, pero al comercio lo veo muy mal». Y agregó que va a ser muy difícil que puedan hacer frente a todas sus obligaciones salariales y de gastos de servicios.

