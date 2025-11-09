Femenino: Luján ganó el partido de ida y sueña con ascenso
Fútbol.
En el Estadio 1 de Abril, el primer equipo femenino de Luján logró una gran victoria en el partido de ida por la final del Torneo de la Primera C de AFA.
Con goles de Fiorella Vera, Guadalupe Miño y Mariana Nelli, las Lujaneras derrotaron 3 a 1 a Claypole – SOMRA, y el fin de semana próxima irán por la gloria de visitante.
“Porque las jugadoras me van a demostrar… Un pasito más…”, expresaron desde la cuenta oficial de Luján en redes sociales.
Publicado el sábado 8 de noviembre de 2025