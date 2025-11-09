Sábado 8 de noviembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 17°C
  • H: 63%
  • P: 1019
  • V: Este Noreste

Femenino: Luján ganó el partido de ida y sueña con ascenso

Fútbol.



Publicado el sábado 8 de noviembre de 2025

En el Estadio 1 de Abril, el primer equipo femenino de Luján logró una gran victoria en el partido de ida por la final del Torneo de la Primera C de AFA.

Con goles de Fiorella Vera, Guadalupe Miño y Mariana Nelli, las Lujaneras derrotaron 3 a 1 a Claypole – SOMRA, y el fin de semana próxima irán por la gloria de visitante.

“Porque las jugadoras me van a demostrar… Un pasito más…”, expresaron desde la cuenta oficial de Luján en redes sociales.

Publicado el sábado 8 de noviembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.