Felipe Solá en Luján: “Este gobierno es un colonialismo moderno”

El ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires y actual Diputado Nacional ofreció una charla en la tarde del viernes en el Club Atlanta de nuestra ciudad, invitado por Silvio Martini, concejal de Red por Argentina.

Acompañado por varios referentes de su espacio de distritos como Tres de Febrero, Pilar y José C Paz, Solá se mostró enérgico en su discurso delante de un público que colmó la capacidad del Club lujanense.

Primero hizo el uso de la palabra Silvio Martini agradeciendo la presencia del Diputado y expresó: “El verdadero enemigo está adelante y es Macri, no está a los costados. Tenemos que unirnos porque cuatro años más de éste gobierno no se van a tolerar”

Luego siguió el Diputado Nacional Fernando Ascencio, quién comparte el mismo bloque en el Congreso con Felipe Solá, y remarcó a los militantes que los que quieren dos peronismos son funcionales al Gobierno de Mauricio Macri. Que la unidad del peronismo se hace bajo una misma línea y es la única manera de poder volver al poder.

En el comienzo de su discurso, Felipe Solá recordó que un día como el de hoy (5 de abril) hace 211 años se libró la Batalla de Maipú, que la llevó adelante el General San Martín, que empezó la liberación. Y expresó: “Este Gobierno es como un colonialismo moderno”, y a partir de eso marcó la paradoja con los tiempos que se viven.

Remarcó que la sociedad no quiebra, que el país va a salir adelante. Pero que genera mucha preocupación y bronca la mentira y ausencia de realidad el discurso del Gobierno Nacional.

“Hasta el 2015 fui opositor, pero después vino Macri, y es imposible no buscar la unidad con el Peronismo porque la realidad que se vive no la merecemos”

Marcando sus aspiraciones de ser Presidente, dijo que se siente capacitado para gobernar, que ya lo hizo en la Provincia de Buenos Aires, que supo salir de la crisis del 2001/2 eligiendo a los mejores hombres.

“Sé que hay mucha incertidumbre y tristeza pero hay que tener rebeldía”.

Consultado por este medio por el lugar que ocuparía Cristina Fernández de Kirchner en este marco de unidad y teniendo en cuenta que se había reunido con la ex Presidenta hace unas semanas dijo: “Cristina puede ocupar el lugar que ella quiera”.

Con respecto a Lavagna, dijo que espera que no lo utilicen políticamente para ninguna estrategia electoral, que él sabe de su capacidad para gestionar en materia económica.

La charla tuvo la presencia de distintos protagonistas del peronismo local como los pre candidatos a intendente Adriana Oviedo, Johnatan Fattorini y Leo Boto. Los concejales César Siror, Érica Pereyra, Nicolás Capelli, Griselda Krauth, José Neto. La ex intendenta Graciela Rosso y los referentes sindicales Ignacio Lopolito y Enrique Peñalba.

Publicado el viernes 5 de abril de 2019